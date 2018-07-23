Ante el ministerio público quien navajeara a su pareja sentimental

Zaragoza, Coah.- El sujeto que atacó y lesionó a su pareja con arma blanca el domingo en Zaragoza, fue consignado por la Policía Preventiva Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones.

El agresor y pareja de la mujer fue identificado como Mauro Javier Vara Hernández de 46 años de edad, con domicilio en calle Morelos cruce con Ramos Arizpe en esta localidad.

El titular de Seguridad Pública, Uziel Rodríguez Cardoza, confirmó que el agresor se encuentra detenido por la agresión en contra de su pareja y puesto a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público.

Dijo también que Martha María Martínez González de 38 años con domicilio en calle Cuauhtémoc 827, no presenta heridas de gravedad, ya que tardan menos de 5 días en sanar.

Su agresor le produjo heridas leves con arma blanca después de una acalorada discusión que sostuvieron en el domicilio de la afectada.

Vara Hernández se dio a la fuga y elementos municipales lograron su detención momentos después de agredir a su pareja; posteriormente fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, quienes lo pusieron a disposición de la autoridad competente, por lo que su situación ahora se encuentra en manos del Ministerio Público.