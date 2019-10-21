Anuncia alcalde “Gran feria de Nava”

NAVA, COAH. - Con el objetivo de brindar un espectáculo cien por ciento familiar a los ciudadanos de Nava, el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez presentó la cartelera de la próxima Feria de San Andrés que se llevará a cabo en un ambiente de paz y tranquilidad, teniendo el apoyo de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Será del día 28 de noviembre al 1 de diciembre la realización de este evento donde se contará con la presencia de grupos musicales importantes, así como este próximo 20 de noviembre será el único computo para elegir a la soberana reina de la feria de San Andrés Apóstol 2019.

La entrada será gratuita para los menores de 12 años y tendrá un costo de 120 pesos en preventa y 150 en taquilla, esto en la presentación de los grupos musicales donde destaca que el día de San Andrés Apóstol será totalmente gratuito.

Se invita a los comerciantes se acerquen al departamento de tesorería para escoger los espacios de acuerdos a las dimensiones de sus artículos y tipo de venta, sobre la venta de bebidas alcohólicas será manejado exclusivamente por parte del Municipio tras tener a cargo el pago de los grupos musicales que estarán en cartelera aseguro el edil.