Anuncian campaña contra Rickettsioses

Nava, Coah.- Este lunes en punto de las 5:30 de la tarde se tendrá una campaña contra la Rickettsiosis en el estacionamiento de Seguridad Pública en la delegación Venustiano Carranza de Nava, anunció la alcaldesa Pily Valenzuela.

“Se aplicarán tratamiento para pulga y garrapatas, además se contará con vacunas antirrábica completamente gratuitas, los esperamos a todos”, comentó.

Agregó que, cerca de 50 ciudadanos responsables se beneficiaron con las esterilizaciones gratuitas para perros y gatos, a manos del programa cuidado y bienestar animal en las instalaciones del salón Suterm del municipio de Nava.

“Estoy contenta de que estos ciudadanos hayan aprovechado esta oportunidad de cuidar de la salud de sus mascotas, es importante controlar la natalidad de las mascotas, y con estas acciones sabemos que evitaremos el abandono de animales”, declaró Valenzuela Gallardo.