Apadrina Pepe a estudiantes del preescolar “Amado Nervo”

Allende, Coah.- Apadrina el alcalde Pepe Diaz Gutiérrez a los niños del preescolar “Amado Nervo” turno vespertino, en la graduación de los 32 jóvenes estudiantes de la generación 2022–2023 con una solemne y emotiva ceremonia.

“A esta generación les tocó diversas modalidades de educación, pero aun así no se rindieron; con el apoyo de los padres de familia, maestros y maestras, hoy están aquí para dar un paso más en su formación educativa, felicidades”, declaró el alcalde.

El alcalde les hizo entrega de un obsequio consistente en una playera y un vaso personalizado con el nombre de los niños. Además, como un regalo sorpresa más al esfuerzo dedicado, los invitó a disfrutar gratis una función de cine en los próximos días con su refresco, hot dog y palomitas.

En su mensaje, el alcalde les deseó lo mejor y pidió de corazón a los padres de familia que hagan un esfuerzo con sus hijos, así como con sus nietos en estos tiempos difíciles que afectan el núcleo familiar y el tejido social.

“Hoy más que nunca debemos redoblar esfuerzos para que nuestros niños crezcan en un ambiente sano y con bienestar, por lo que a nosotros compete seguiremos trabajando para mejorar el entorno con mejores obras en la colonia Ignacio Allende, donde se encuentra el Jardín de Niños”, dijo al término del evento.