Apadrina Pepe Díaz a estudiantes de Allende

Allende, Coah.- Apadrina el alcalde Pepe Díaz Gutiérrez a la generación 2017-2023 de la escuela primaria Ford 162 “Martín Torres Padilla”, garantizando con esto el compromiso con la educación que tiene el municipio de Allende.

“Estoy muy contento de que me hayan pedido ser su padrino de generación, créanme que Allende está comprometido con la educación de todos estos jóvenes, apoyando y garantizando infraestructuras de calidad para ellos. Felicidades y espero que este sea el primer logro de muchos que se vengan”, declaró el alcalde.

Se contó con la participación artísticas de los integrantes del grupo de baile “Bailando por México”, como también una presentación de los mismos estudiantes al culminar con la ceremonia correspondiente.