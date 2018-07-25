Apoya Alcalde Sergio Zenón con medicamentos al centro de salud

Nava, Coah.- Con el objetivo de continuar brindando atención médica de calidad a los navenses, el día de hoy se hizo entrega de medicamento al Centro de Salud municipal de Nava.

Por la mañana del día de hoy, el alcalde Sergio Zenón Velázquez visitó las instalaciones del Centro de Salud, donde además de realizar un recorrido por las instalaciones, hizo entrega de medicamento para beneficio de la ciudadanía.

El edil detalló que la ciudadanía merece atención médica completa, y cumpliendo con ese objetivo, hoy en día el Centro de Salud cuenta con mejores instalaciones y atención médica las 24 horas del día, los siete días de la semana; resaltó que al recibir consulta médica se le brinda a la ciudadanía el medicamento completamente gratuito.

Mencionó que la ampliación del Centro de Salud ya quedó lista; destacó que durante este año se invertirá 1.5 millón de pesos para continuar rehabilitando y equipando todas las áreas, para que puedan estar habilitadas al cien por ciento para atender a los pacientes que lo requieran.

En lo que va del 2018 los cambios que se han venido realizando han sido de gran beneficio para la ciudadanía, se han invertido más de 200 mil pesos en medicamento, y los médicos que atienden las 24 horas del día los siete días de la semana también son pagados con recurso municipal, en lo que se ha invertido más de 300 mil pesos.

"Mantenemos nuestro compromiso para continuar mejorando esta instancia de salud que está al servicio de la ciudadanía, desde la Administración 2018continuaremos trabajando para mejorarmás y prestar servicios cien por ciento de calidad", concluyó.

Supervisa alcalde instalaciones del Centro de Salud en Nava.