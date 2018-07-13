Apoya Sergio Zenón al 100% la educación

Nava, Coah.- Con una inversión de 250 mil pesos, directa del Ayuntamiento, ayer el presidente municipal Sergio ZenónVelázquezVázquez, llevó a cabo la entrega de “Becas Escolares” a 300 alumnos de primaria, secundaria y preparatoria.

Alumnos y padres de familia de los tres niveles educativos llenaron las instalaciones del Auditorio municipal de Nava, donde el primer edil acompañado de sus colaboradores hizo la entrega personalmente de todos y cada uno de los apoyos educativos a los alumnos.

Un pueblo sin educación, es y será siempre un pueblo muerto, por lo cual en Nava, le apostamos al 100% al rubro de la educación, apoyando a nuestros jóvenes estudiantes con “Becas Educativas”, otorgándoles a 200 jóvenes de primaria y secundaria 750 pesos a cada uno de ellos, como apoyo para el regreso a clases, y a 100 alumnos de preparatoria la cantidad de 1000 pesos, todo esto con el apoyo del Ayuntamiento, ayudando a la economía familiar.

En Nava, declaró el alcalde Sergio ZenónVelázquezVázquez, ningún joven se quedará de ir a la escuela, por el hecho de que sus padres no tienen dinero para apoyarlo, siempre en nuestra administración estaremos apoyando al 100% la educación.