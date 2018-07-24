Apoyan a adultos mayores con programas como “vida plena”

Nava, Coah.- La Administración 2018, encabezada por el alcalde, Sergio Zenón Velázquez, continúa con la entrega de ayuda alimentaria a los adultos mayores beneficiarios del programa municipal "Vida Plena".

Acompañado de personal de Desarrollo Social municipal, el alcalde Sergio Zenón Velázquez hizo entrega del apoyo alimentario a los más de 200 beneficiarios en las instalaciones del Auditorio municipal.

El edil destacó que es un programa que beneficia a adultos mayores con más de 60 años que necesitan de este tipo de apoyo, y que con recurso cien por ciento municipal, se contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias que lo necesitan.

En su mensaje, Sergio Zenón, mostró su respeto y admiración hacia los adultos mayores y agradeció el gran trabajo que hicieron por Nava.

En entrevista, resaltó que se ha estado trabajando para fortalecer el área de apoyo a los adultos mayores. Señaló que este año dan inicio a la construcción de la Casa del Abuelo, proyecto que tendrá una inversión de un millón de pesos y que se ubicará en el DIF municipal.

"Será un lugar completamente equipado donde los adultos mayores podrán aprender y podrán realizar actividades culturales y deportivas, así como convivir con más adultos mayores", mencionó.

Posterior a realizar la entrega en la cabecera municipal, el edil se trasladó a la Delegación Venustiano Carranza para hacer entrega a los beneficiarios de las colonias del sector.

“Vida Plena” programa implementado por el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, apoyando al 100% a los jóvenes adultos.