Apoyará módulo itinerante de la mujer

Nava, Coah.- Pláticas de Violencia de Género, se llevan a cabo en sala de lectura en las instalaciones de la Casa de la Cultura en Nava, con el objetivo de prevenir y de erradicar la violencia contra las mujeres.

Cada día 25 de cada mes se conmemora "El Día Naranja" con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres y sus familias, por ello, la Presidencia municipal de Nava en conjunto con la Instancia municipal de la Mujer, llevaron a cabo la plática "Violencia de Género" en la Sala de Lectura y Formación Lectora de la Casa de la Cultura.

La licenciada Gabriela Palomo, quien impartió la plática, presentó la Red de Apoyo para Mujeres en Situación de Violencia e invitó a quienes asistieron y a la población del municipio a buscar ayuda en el módulo itinerante que, gracias a las gestiones realizadas por el alcalde, Sergio Zenón Velázquez, se instalará todos los miércoles en el DIF municipal para brindar asesoría legal, así como psicológica para las mujeres y sus familias.

Por su parte, Erika Villegas, titular de la Instancia de la Mujer municipal nos compartió que se trabaja para detectar, prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, en particular a quienes se encuentran involucradas en situaciones de violencia familiar, física, psicológica o sexual.

Nos mencionó que en el módulo que visitará Nava, las mujeres contarán con ayuda psicológica y jurídica todos los miércoles en un horario de nueve de la mañana a cuatro de la tarde.