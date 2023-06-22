Aprovechan navenses; participan 6 empresas en la feria del empleo

Nava, Coah.- Ciudadanos de Nava y de los Cinco Manantiales, acudieron a los módulos de contratación en las instalaciones del auditorio municipal 21 de febrero, feria del empleo que se realizó en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría del Trabajo en el estado.

“Estamos muy contentos porque este es un reclutamiento muy importante que organiza el municipio de Nava, la presidenta Pilar Valenzuela, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo y la Secretaría del Trabajo, en beneficio de la gente de Nava pero también de sus vecinos de los cinco Manantiales, Guerrero, a la cual acude un importante número de personas para realizar una consulta en un espacio sueles queda muy cerca, además con toda la confianza vienen pedir informes de las vacantes que estamos ofreciendo”, declaró Lariza Montiel Luis, titular del SNE.

Detalló que participaron las empresas Constellation Brands, WestRock, Rassini, Industria Vidriera de Coahuila, dos plantas de Fujikura y Magna de Allende.

“Hay una oferta importante de empleo desde operadores de producción, operadores de costura, de corte, montacarguistas, ayudantes en general y además con la empresa Magna hay espacios para Técnicos Superiores Universitarios o ingenierías en las vacantes de coordinador, supervisor y planeador, la oferta es muy amplia”, detalló.

“Con este programa tiene la oportunidad de conseguir un empleo formal, bien remunerado y la importancia de la formalidad que ofrece el aguinaldo, vacaciones, días de descanso pagados, utilidades, el contar con seguridad socia para servicio de sus familias y a la larga un servicio de pensión, esto es lo que nosotros como Servicio Nacional del Empleo de la Secretaría del Trabajo ofrecemos”, puntualizó.



