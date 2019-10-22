Aprueba Cabildo eliminar recargos en pago de predial

NAVA, COAH. - Luego de que fuera aprobado en sesión de Cabildo, la Administración Municipal de Nava que dirige el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez, a través de Tesorería, anunció la eliminación de recargos en el impuesto predial siempre y cuando se pongan al corriente si presentan adeudos en años anteriores, informó Dora Gabriela de Luna Gómez.

“Por instrucciones del licenciado Sergio Velázquez continuamos trabajando en el área de Tesorería, estamos buscando algún incentivo para ofrecerle a la ciudadanía para que se acerquen estos últimos meses del año y cumplan con el pago de sus impuestos”, declaró la tesorera municipal.

Explicó que en sesión de Cabildo se aprobó este estímulo que consiste en la eliminación de recargos en el impuesto predial, siempre y cuando se ponga al corriente en el pago de su predio, es decir, si debe años anteriores debe cubrir hasta el año actual, esta eliminación aplica a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre del año en curso.

“Invitamos a toda la ciudadanía a que aproveche este estímulo, es el momento de hacerlo, les recordamos que estos ingresos se traducen en obras para beneficio de la ciudadanía, les recordamos que estamos en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde de lunes a viernes, igualmente en la delegación Venustiano Carranza se tiene el mismo horario de atención”, finalizó.