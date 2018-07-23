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Coahuila

Arranca campamento de verano en las instalaciones del DIF Municipal

Por Bernardo Tiznado Romero - 23 julio, 2018 - 10:03 p.m.
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      Nava, Coah.- La presidencia municipal de Nava a través del DIF Municipal que encabeza la señora Belén Acosta Santoyo, inició el día de ayer el Campamento de Verano 2018 en las instalaciones del DIF en punto de las 9:00 de la mañana, ofreciendo diferentes actividades para niños y jóvenes del 23 al 27 de julio.

      Cabe mencionar que la Administración 2018, que dirige Sergio Zenón Velázquez, este año preparó un programa diferente enfocado no solo a la diversión en vacaciones sino que se incluyen actividades para fomentar los valores en niños y jóvenes navenses.

      Por otro orden de ideas se informó asimismo que hoy martes 24 de julio se estarán haciendo entrega de apoyos en el auditorio municipal a beneficiarios del programa municipal Vida Plena.

      La presidencia municipal de Nava a través del departamento de Desarrollo Social informa a los beneficiarios del programa municipal Vida Plena que la entrega se realizará el martes 24 de julio a las 10 de la mañana en las instalaciones del auditorio municipal.

      Y para los beneficiarios que habitan en la delegación Venustiano Carranza, Río Escondido, Plan de Ayala, Jardines, CAP, Compositores y Granja las Villas, la entrega se realizará a la 1:00 p.m. en las instalaciones del DIF de la delegación.

      En Nava se trabaja para el beneficio de los navenses, mano con mano apoyando al 100% los diferentes programas y proyectos del alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez.

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