Arranca plan de reciclaje de pilas en Allende

Allende, Coah.- Comenzó el programa de recolección de pilas alcalinas y pilas de celular en el municipio de Allende, el cual forma parte de “Allende Limpio”, que tiene la finalidad de disminuir el impacto ambiental de estos objetos para el subsuelo.

“A partir de este día estaremos recolectando pilas alcalinas, baterías de celulares, y pilas de relojes, por lo cual informamos que el centro de acopio es el mismo donde se recolecta el material PET, en las instalaciones del antiguo campo de los Gigantes, por la calle Mutualismo, en la colonia Los Parques”, resaltó el funcionario de Obras Públicas, Reynaldo Rivera de la Cruz,

Agregó que existe otro centro de acopio en las instalaciones del DIF Municipal en la comunidad de Río Bravo, por lo que se invita a los pobladores de aquella demarcación a acudir a depositar sus pilas.

“Este tipo de material al tener contacto con el subsuelo causa demasiado daño, por lo que pretendemos disminuir el impacto ambiental que causan, es por ello que iniciamos este programa, y se atenderá en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía”, indicó.