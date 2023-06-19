Arrancan brigada de Registro Civil en el auditorio de Nava

Nava, Coah.- En las instalaciones del auditorio municipal 21 de febrero, arrancó la brigada del Registro Civil a través del DIF Municipal en coordinación con el Registro Civil del Estado, ahorrando a los asistentes tiempo y dinero al realizar estos trámites a bajo costo.

“Hoy nos acompaña la Brigada del Registro Civil del Gobierno del Estado, auxiliado de registros civiles de la región, hoy son aclaraciones en actas de nacimiento, ya mañana serán registros extemporáneos y corrección de actas”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

Agregó que estas correcciones cuentan con precios de cincuenta pesos, impresiones de actas a veinte pesos, registros extemporáneos tendrán un costo de cincuenta pesos, otorgando una buena oportunidad, y ayudándole a las familias a ahorrar dinero en gastos significativos en traslados y hospedaje.

La alcaldesa agradeció al Registro Civil del estado por hacer este programa posible, que comenzara a partir de las 9 de la mañana.

“Nosotros les otorgamos todas las facilidades que necesitan y nosotros muy agradecidos por estar aquí tan cercanos a la gente en estos trámites, empezamos a las 9:00 de la mañana y se van hasta que se atienda a la última persona, es la tercera ocasión que visitan nuestro municipio”, indicó.