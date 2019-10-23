Arrancan obra de pavimentación en Nava

NAVA, COAH. - Ayer se puso en marcha la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Negrete con una inversión de 680 mil pesos, obra que comprende además la construcción de drenaje pluvial con recurso aportado por el Gobierno del Estado.

“Quiero agradecer el apoyo de nuestro Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís porque estamos haciendo obras sumando esfuerzos Gobierno Municipal y Gobierno del Estado esta obra que tiene que ver con pavimentación con concreto hidráulico en la calle Negrete, es una solicitud muy recurrente por parte de la gente de nuestro municipio”, declaró el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vásquez.

De igual manera, agregó: “Es una vialidad que conecta con la carretera 57, es una salida para traslados del IMSS hacia Piedras Negras, en si es una avenida muy transitada”.

Dijo que en época de lluvia era prácticamente imposible transitar por esta avenida, “es un área de escurrimiento natural, cuando llueve el agua por aquí pasa, por ello se hará con concreto hidráulico lo que eleva el costo, no es lo mismo poner asfalto, la inversión por parte del municipio en el concreto es de 680 mil pesos, a la par el gobierno del estado hará un drenaje pluvial, habrá un vaso captador que direccionará el agua hacia otro lugar, terminando con el deslave y el encharcamiento”.

Estuvieron presentes Cuauhtémoc Medina González en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís; José Ángel Guzmán García, director de Obras Públicas; Belén Acosta Santoyo, presidenta honoraria del DIF Nava; Mauro Ángel Rodríguez Fabela, director de Agua Potable y Alcantarillado; Orlando Sabú Velázquez Vázquez, director de Desarrollo Social; Joel Alvarado Martínez, regidor comisionado en Obras Públicas; Antonio Santillán, responsable de la obra y la ciudadana Francisca Andrade de la Rosa, representante de los beneficiarios del sector.