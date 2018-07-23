Asegurado el abasto de agua potable

Allende, Coah.- Abasto de agua en cantidad y de calidad existe en el municipio de Allende, declaró ayer la gerente general de SIMAS-Allende, Lic.Meztli Puente Guanajuato.

Muchas son las obras que se han venido realizando a lo largo de estos meses del 2018 en el municipio, en el rubro del agua potable, a pesar de los grandes problemas que se han tenido debido a que la administración municipal anterior dejó en cerosa esta dependencia de SIMAS-Allende.

Gracias al apoyo del alcalde Antero Alvarado se han venido solucionando cada uno de los problemas, y hoy que estamos en plena canícula, cuando los altos calores llegan a más de 40 grados, las familias allendenses no cuentan con problemas del preciado líquido.

MeztliPuente Guanajuato declaró asimismo que se está trabajando al 100% en arreglo de fugas de agua potable, así como introducción de nuevas tuberías para el preciado líquido, permitiendo con ello que el agua que se está mandando a cada uno de los hogares allendenses, llegue en cantidad y calidad.

Agua de calidad y en cantidad reciben allendenses de SIMAS-Allende.