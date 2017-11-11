Asociación “Unidos por Nava" apoyando a personas vulnerables

NAVA, COAH.-El presidente de la Asociación Civil “Unidos por Nava”, Rubén Vega Zendejas, informó que se han repartido distintos apoyos a familias y personas de este municipio en situación de vulnerabilidad.

“Recorrer las colonias y distintos sectores de Nava, nos ha permitido identificar acertadamente a la gente que de verdad necesita y que se encuentra en el olvido”, expuso.

Manifestó que constantemente se entregan despensas a personas que requieren de este tipo de apoyos, por lo que exhortó a la ciudadanía que desee cooperar, a que se acerque a la asociación “Unidos por Nava”, para que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan.

Asimismo, hemos estado apoyando con mochilas a estudiantes de bajos recursos económicos, brindamos asesorías jurídicas, limpieza de campos deportivos, apoyamos con pintura a instituciones educativas, entre las que destacan la Escuela Primaria 20 de Noviembre, beneficiada con 2 latas de pintura, en el Jardín de Niños Bartolomé de Medina, se pintaron los juegos infantiles del patio escolar.

Mientras que en la Escuela Primaria Francisco I. Madero, se apoyó con material deportivo y pintura; también se realizó la entrega de flamantes uniformes al equipo de beisbol Indios, todo ello previa solicitud de los beneficiarios.

Por último, Vega Zendejas, aseguró que los diferentes apoyos se han venido concretando gracias al trabajo y esfuerzo que realizan todos los integrantes y personas altruistas que se han sumado a este proyecto como asociación civil.