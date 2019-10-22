Atenderán temas agrarios en mesas de atención

VILLA UNION, COAH. - Con la finalidad de actualizar las condiciones agrarias en este municipio, el departamento de Desarrollo Rural convocó a representantes de organizaciones agrícolas, así como comisarios ejidales este miércoles para que acudan a la reunión que se llevará a cabo en el auditorio municipal.

Este evento ayudará a aclarar dudas y ponerse al corriente con la Procuraduría Agraria, además de establecer en un orden cuales son las inquietudes de los ejidatarios en el tema agrícola, tras la situación de crisis que se ha vivido en los últimos meses.

Se espera la asistencia de productores agrícolas de Allende y Villa Unión con el objetivo de aprovechar estas mesas de trabajo para buscar las soluciones más eficaces y prontas a las posibles problemáticas existente.