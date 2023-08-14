Atiende DIF Allende a adultos mayores

Allende Coah.- Como parte de las actividades en conmemoración del mes del adulto mayor, la Presidenta Honoraria del DIF, Laura Saldívar Hernández, en coordinación con el Director de Salud, Mario Nakasima Triana, realizaron una brigada para ellos.

Se les brindó orientación médica enfocada en los principales problemas que atormentan al adulto mayor, que son la diabetes e hipertensión, de parte de los médicos Andrea Miranda García Arrambide y Jesús Eduardo Flores Siller.

Además, se les realizó el chequeo de presión arterial y glucosa en sangre junto a personal de la Unidad Básica de Rehabilitación y al término de esta brigada, se realizaron actividades de recreación como bailables, lotería y compartieron los sagrados alimentos.