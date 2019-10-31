Atiende MP a vecinos de Nava

NAVA, COAH. - Como parte del programa de Atención Ciudadana en el rubro de seguimiento a los casos de personas que fueron víctimas de robo de casa habitación, como todos los miércoles, asistió el agente del Ministerio Público con destacamento en Allende al municipio de Nava.

Lo anterior fue para recibir las querellas correspondientes para formalizar su denuncia, de lo cual fueron víctimas y con esta acción darle las herramientas necesarias a la Justicia para atrapar a los responsables de los atracos y delitos.

Fue el licenciado Hernán Ramírez Díaz, el encargado de recibir las denuncias correspondientes de los ciudadanos que ya presentaron su reporte de robo ante las autoridades municipales, pero se requiere esta última acción para tener todos los elementos necesarios para que en caso de ser ubicados los responsables puedan ponerse a disposición de la justicia y sean procesados.

Por tal motivo, es importante la investigación de los robos a casa habitación y sacar de circulación a los amantes de los ajeno al formalizar su querella.

Debido a esto, la Fiscalía General de Justicia de estado de Coahuila Región Norte 1 gira instrucciones al agente del Ministerio Público con destacamento en Allende, para que asista a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal todos los miércoles y atienda a los afectados y no tengan que trasladarse a esta ciudad en caso de no tener los medios para hacerlo.

Ciudadanos asistieron a formalizar su denuncia ante el agente del Ministerio Público para abrir la carpeta de investigación criminal ante el delito que hayan sido víctimas.