Atienden y dan asesoría sobre la prevención del cáncer

MORELOS, COAH. - Se efectuó una serie de pláticas de métodos de prevención de la mortal enfermedad del cáncer a adultos mayores en las instalaciones del DIF, esto en el marco de la brigada de la salud correspondiente al mes de octubre, mes contra la lucha contra el cáncer.

La directora de la dependencia, Profesora Leticia Meza, dijo que personal del sector salud impartirán esta serie de pláticas ilustrativas a la prevención del cáncer en las mujeres, así como también una serie de exámenes médicos dirigidos a detectar el cáncer cérvicouterino y Papanicolaou.

Se registró una nutrida asistencia a las pláticas por parte de mujeres que con interés pusieron atención sobre la auto exploración y concientizarse de que no importa la edad para prevenir esta mortal enfermedad.