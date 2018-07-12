Atoran a dos narco-menudistas

Zaragoza, Coah.- Luis (N) y Antonio (N), de 23 y 25 años de edad respectivamente, ambos residentes del municipio de Allende, fueron detenidos por la Policía Preventiva cuando circulaban a bordo de un automóvil Ford Taurus, llevando consigo envoltorios que contenían estupefacientes.

El director de Seguridad Pública, Uziel Rodríguez Cardoza, informó que los sujetos fueron sorprendidos en posesión de distintas dosis de droga, y han sido puestos a disposición del Ministerio Público como probables responsables del delito de narcomenudeo.

Añadió que la Policía Preventiva actúa con cero tolerancia ante la presunción de cualquier delito, como el caso de las personas que se dedican al narcomenudeo, ya que en esta ocasión los ahora detenidos tenían la intención de vender la droga en los municipios de Morelos y Zaragoza.

Circulaban a bordo de un automóvil de la marca Ford Taurus con placas del estado de Texas, cuando fueron interceptados para su revisión, encontrando en su posesión los envoltorios que contenían hierba verde y seca con las características propias de la mariguana, así como la droga conocida como cristal.

Siendo aproximadamente seis dosis de cristal y tres dosis de mariguana las aseguradas a los presuntos narcomenudistas, indicó el jefe policiaco.

Llevaban para su venta distintas dosis de estupefacientes.