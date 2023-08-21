Avanza plan de bacheo en los sectores de Nava

Nava, Coah.- Personal del departamento de obras públicas, continúan con las labores de bacheo en distintos sectores de la localidad, concluyendo con las reparaciones del crucero Boulevard Leónides Guadarrama y Mondragón.

“Hemos estado trabajando constantemente sobre las calles de Nava, desde que empezó el año, se han organizado cuadrillas que trabajan diariamente en el bacheo de calles en diferentes sectores”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

También se han trabajado sobre las calles Rosales con Dr. Coss y Rayón, la esquina con Guerrero, mina con E. Zapata y Bustamante, Progreso y Centenario.