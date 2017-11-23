Baja deuda pública de administraciones pasadas

NAVA, COAH.- La deuda pública contraída por administraciones municipales anteriores, ha disminuido a la fecha cerca de 12 millones de pesos, al pasar de $ 33,807, 056 a $ 21, 833, 723 en la gestión municipal 2014-2017, que encabeza la alcaldesa Ana Gabriela Fernández Osuna.

Lo anterior es gracias a las acciones implementadas por los departamentos de Contraloría y Tesorería Municipal, apegados al compromiso de mantener finanzas sanas, indicó la munícipe.

Fernández Osuna, recordó que durante su gobierno se ha obtenido el reconocimiento por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. y la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, por haber obtenido el primer lugar en el Índice de Información Presupuestal Municipal durante tres años consecutivos.

“Estamos por concluir nuestra administración, agradecemos la confianza que nos brindaron los navenses, seguimos avanzando en obras de rehabilitación de espacios públicos, ampliación de bulevares e instalaciones del Centro de Salud, entre otras obras importantes, con la aplicación responsable de los recursos propios, estatales y federales”, subrayó.