Blindan Carreteras Federales

NAVA, COAH.- Elementos de la Policía Federal de Caminos, mantienen al 100% la seguridad de las carreteras federales de Coahuila, permitiendo que los automovilistas que circulan de sur a norte a la frontera de Piedras Negras o viceversa, transiten en paz y tranquilidad.

Rubén Moreira Valdez, gobernador del estado, desde inicio de su gobierno ha señalado que nuestras carreteras federales en Coahuila, son 100% seguras, las cuales a la vigilancia permanente de elementos de la Policía Federal de Caminos, y demás corporaciones policiacas.

Coahuila, se ha mantenido a nivel federal como un Estado del país, 100% seguro, donde la delincuencia organizada, no ha logrado sentar sus reales, gracias a los diversos operativos policiacos, así como de elementos de la SEDENA y la MARINA, en conjunto.

Varias unidades fueron revisadas por los elementos de la Federal de Caminos, permitiendo con estos operativos aleatorios mantengan la paz y la tranquilidad en nuestras carreteras federales.