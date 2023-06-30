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Coahuila

Brindan policías servicios a ciudadanos de la tercera edad

Localizaron al señor Guadalupe Blancas para llevarlo a su domicilio.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 30 junio, 2023 - 09:34 a.m.
Brindan policías servicios a ciudadanos de la tercera edad
Para solicitar estos servicios pueden llamar al 862-105-7406 o en la delegación carranza 878-786-2149.

Nava, Coah.- Tras un recorrido por parte de las autoridades de Seguridad Pública del municipio de Nava, los elementos se encontraron con el señor Guadalupe Blancas, a quien se le apoyo con el traslado a su domicilio para cuidar su salud debido a las altas temperaturas.

“Seguiremos trabajando por tu seguridad y para apoyarlos en diferentes necesidades. Pueden llamar al 862-105-7406 o 862-629-8396 para la cabecera municipal y para la delegación Carranza al 878-786-2149”, indicó Roberto Torres Ríos, titular del departamento de Seguridad Pública

Agregó que se mantendrán estos recorridos en los diferentes sectores del municipio para atender a los ciudadanos en esta temporada de oleada de calor

  • Brindan policías servicios a ciudadanos de la tercera edad

    Se lleva al señor de la tercera edad a su domicilio.

  • Brindan policías servicios a ciudadanos de la tercera edad

    Se realizan distintos recorridos en el municipio.

  • Brindan policías servicios a ciudadanos de la tercera edad

    Para solicitar estos servicios pueden llamar al 862-105-7406 o en la delegación carranza 878-786-2149.

  • Brindan policías servicios a ciudadanos de la tercera edad
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