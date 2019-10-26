Busca Gobierno Estatal censar autos “chocolates”

NAVA, COAH. Con la finalidad de otorgar la garantía de seguridad a los contribuyentes cumplidos referente a los derechos vehiculares, el Administrador Local de Recaudación en este municipio, Guadalupe Javier Mendoza Guardiola, mencionó que se estudia la estrategia de cómo realizar un registro de autos que cuenten con las conocidas placas de cartón otorgadas por organizaciones particulares, esto con la finalidad de tener un padrón registrado en el sistema.

La intención es saber quién es el propietario del vehículo en mención porque se han dado casos donde se ven involucrados en un accidente y se dan a la fuga, resultando afectado un vehículo que sí cuenta con sus derechos vehiculares en regla, dejándolo sin garantía de reparación de daños tras no tener un dato exacto del responsable.

Otro de los objetivos es simplificar las acciones de búsqueda de las corporaciones policiacas y dar con el responsable en este tipo de casos.

Mendoza Guardiola mencionó la importancia de esta acción y que se busca, cómo realizarla sin que los propietarios de estos vehículos y titulares de estas organizaciones que expiden estas placas, que a final de cuentas están lucrando con esta acción, no se vean afectados, es entendible que por cuestiones de economía no han sido registrados, pero también es prioritario garantizar la seguridad del patrimonio de un contribuyente cumplido.