Califican 45 niños de Nava a los Juegos Deportivos Nacionales

Nava, Coah.- Cerca de 45 niños de la delegación Región Norte participaran en los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Básica, etapa estatal, en las categorías Atletismo, fútbol y Béisbol.

“A parte de apoyarlos con el 100 % del transporte, les entregamos un detalle para que lo utilicen en su viaje a Saltillo, el mayor de los éxitos y muchas felicidades. Ya son unos campeones; estoy muy contenta porque de 45 niños, la mayoría son del municipio de Nava y es la delegación que más niños aporta y eso resalta el talento deportivo que tenemos aquí. El esfuerzo que hacen los padres de familia, maestros, directores, superiores y jefes de sector que están al pendiente de que todas las escuelas participen”, declaró la alcaldesa, Pily Valenzuela Gallardo.

Por su parte Elva Martha González Pérez, jefa de servicios educativos en los cinco manantiales, agradeció a la presidenta Municipal por el respaldo que ha mantenido desde el inicio de esta administración.

“Participa equipo de fútbol de la escuela Adolfo López Mateos, un equipo de béisbol integrado por alumnos de diversas escuelas de la región, así como diversos niños que estarán en pruebas de atletismo, la mayoría son de Nava; le agradecemos a la alcaldesa Pilar por este apoyo para que ellos puedan acudir dos días a la ciudad de Saltillo a estos Encuentros Deportivos Nacionales de Educación Básica”, indicó la jefa de servicios educativos.