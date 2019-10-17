Caminan en Morelos vestidos de color rosa

MORELOS, COAH. - Como parte de las actividades del mes de octubre se realizó la Caminata Rosa 2019 por parte del DIF Morelos en coordinación con la presidencia municipal, arrancando en la explanada de las instalaciones del organismo encabezada por la primera autoridad municipal Xavier de Hoyos, acompañado de su señora esposa y de un nutrido grupo de mujeres vestidas de color rosa.

La caminata tuvo un recorrido por la calle Juárez hasta finalizar en el Casino Único de Morelos con una activación física realizada por las instructoras de zumba, Dulce González, Pamela Valencia y María Fernanda García.

El motivo principal de la marcha fue hacer honor a las personas que están peleando en esta batalla contra el cáncer, así como también a personas que han vencido dicha enfermedad.

En este recorrido con todo respeto lo encabezó el alcalde Lic. Gerardo Xavier de Hoyos Perales en compañía de su esposa la primera dama Olga Azeneth Garza de Hoyos; así como también Cabildo, directores de área, instituciones educativas del municipio, organizaciones civiles y público en general.