Cancelan “Caminata Rosa” por frío y lluvia

NAVA, COAH. - Dentro de las actividades del mes de la lucha contra el cáncer, se cancela la caminata que se realizaría en coordinación con el grupo Renacer y el DIF municipal de Nava, a consecuencia de los pronósticos del clima que se tienen previstos para estos días.

Así lo dio a conocer mediante un comunicado la Administración Municipal a cargo del licenciado Sergio Zenón Velázquez Vázquez y la presidenta honoraria del DIF Belén Acosta Santoyo.

Esta actividad tenía como fin, solidarizarse con las personas que perdieron la batalla contra este mal y con los que están en proceso de sanación, pero tras los cambios bruscos de temperatura que se han venido presentando, ya se había confirmado la asistencia de muchas familias y pacientes de esta enfermedad, se tomó la decisión de cancelarla en protección a su salud.