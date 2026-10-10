Cumple CBTIS No. 239 de Nava 35 años de formar generaciones de estudiantes

NAVA, Coahuila - El CBTIS No. 239 de Nava conmemoró su 35 aniversario como institución educativa, con una trayectoria en la que generaciones de estudiantes han encontrado una alternativa para prepararse académica y técnicamente sin tener que alejarse de su comunidad.

Importancia del CBTIS No. 239 en la Comunidad

Para muchas familias de la región, contar con una opción de bachillerato tecnológico representa la posibilidad de que sus hijos continúen sus estudios y adquieran conocimientos que les permitan ingresar a la universidad o buscar oportunidades laborales.

La formación que ofrece el plantel constituye una herramienta para que los jóvenes amplíen sus opciones de desarrollo personal y profesional.

Reconocimiento a la Trayectoria Educativa

A 35 años de su creación, la institución mantiene su presencia entre las alternativas educativas de Nava y la región.

El aniversario también representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo de docentes, trabajadores, estudiantes y familias que han contribuido a su historia, así como la importancia de seguir fortaleciendo la educación y la preparación de las nuevas generaciones.