Celebran abuelos con desayunos sorpresas

Nava, Coah.- Realizan entregas sorpresas de desayunos en la delegación Venustiano Carranza, como parte de las actividades que se tenían programadas para conmemorar el día de los abuelos en el municipio de Nava.

“También acudimos a la colonia el Encino, muchas felicidades a todos los abuelitos hoy en su día, que gracias a ellos nos damos cuenta del valor de la vida y el amor que se tiene, seguiremos consintiendolos todo lo que resta del mes”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

A lo largo del mes de agosto se han realizado diferentes actividades que conmemoran el mes del adulto mayor, de manos del DIF municipal y de la alcaldesa del municipio de Nava.