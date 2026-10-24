Conmemoran en Morelos el 103 aniversario de las Misiones Culturales

MORELOS, Coahuila - Integrantes de las Misiones Culturales de las regiones Norte y Carbonífera se reunieron en Morelos para conmemorar el 103 aniversario de este proyecto educativo, cuya primera misión en Coahuila llegó a este municipio.

Ofrenda Floral en Honor a José Vasconcelos

Como parte de la ceremonia, se colocó una ofrenda floral en honor a José Vasconcelos Calderón, precursor de las Misiones Culturales, iniciativa que durante más de un siglo ha impulsado la educación y la capacitación en distintas comunidades.

En el encuentro participaron el supervisor regional Gonzalo Gómez Camargo, Maricela Mares Castillo, directora de la Infoteca Armando Sánchez Quintanilla, así como docentes y representantes del sector educativo de ambas regiones.

Impacto de las Misiones Culturales en la Educación

La conmemoración destacó la trayectoria de las Misiones Culturales y su contribución al desarrollo comunitario mediante actividades educativas y de capacitación dirigidas a ampliar las oportunidades de aprendizaje de la población.