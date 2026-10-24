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Coahuila

Conmemoran en Morelos el 103 aniversario de las Misiones Culturales

Integrantes de las regiones Norte y Carbonífera se reunieron en Morelos para recordar el inicio de este proyecto educativo.

Por Alberto Ibarra - 24 octubre, 2026 - 12:34 p.m.
Integrantes de las Misiones Culturales de las regiones Norte y Carbonífera participaron en la conmemoración realizada en Morelos.
Integrantes de las Misiones Culturales de las regiones Norte y Carbonífera participaron en la conmemoración realizada en Morelos.
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      MORELOS, Coahuila - Integrantes de las Misiones Culturales de las regiones Norte y Carbonífera se reunieron en Morelos para conmemorar el 103 aniversario de este proyecto educativo, cuya primera misión en Coahuila llegó a este municipio.

      Ofrenda Floral en Honor a José Vasconcelos

      Como parte de la ceremonia, se colocó una ofrenda floral en honor a José Vasconcelos Calderón, precursor de las Misiones Culturales, iniciativa que durante más de un siglo ha impulsado la educación y la capacitación en distintas comunidades.

      En el encuentro participaron el supervisor regional Gonzalo Gómez Camargo, Maricela Mares Castillo, directora de la Infoteca Armando Sánchez Quintanilla, así como docentes y representantes del sector educativo de ambas regiones.

      Impacto de las Misiones Culturales en la Educación

      La conmemoración destacó la trayectoria de las Misiones Culturales y su contribución al desarrollo comunitario mediante actividades educativas y de capacitación dirigidas a ampliar las oportunidades de aprendizaje de la población.

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