Celebran en Morelos el Día de la Raza

MORELOS, COAH. - El alcalde Xavier de Hoyos Perales encabezó la ceremonia cívica en la explanada de la presidencia en la que se conmemoró el 527 aniversario del descubrimiento de América y fueron alumnos de la primaria Emiliano Zapata del ejido Los Álamos quienes llevaron a cabo los honores a la bandera.

Con representaciones alusivas a la colonización del Continente Americano por parte de los alumnos y la presentación de varias reseñas, los menores del plantel dirigieron el programa cívico en presencia de la primera autoridad municipal.

Acompañado de su cuerpo de regidores y directores de área, se desarrolló este programa, que con honores a la bandera se hizo enaltecer el patriotismo y recordar un aniversario más del Día de la Raza en nuestro país.