Celebran mes de la diversidad en Nava

Nava, Coah.- En conmemoración del mes de la diversidad, en las instalaciones del auditorio municipal 21 de febrero de Nava, se llevó a cabo la coronación de “Nuestras Reinas del orgullo”, contando con la presencia de decenas de ciudadanos de la comunidad LGBTQIA+.

“La verdad pasamos una increíble velada en conjunto de los miembros de esta comunidad, siempre tendremos las puertas abiertas para ayudar en lo que este a nuestras manos, muchas gracias por la invitación y refrendamos nuestro apoyo”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

Se tuvo la ceremonia de coronación, además de presentaciones artísticas de manos de los miembros de la comunidad, como shows de bailes y de canto.