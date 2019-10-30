Celebrarán cabalgata en Morelos

MORELOS, COAH. El titular del Departamento de eventos especiales del municipio, Ramiro Pérez Zulaica informó sobre los últimos preparativos para esta próxima cabalgata en su edición Número 25, que se llevará a cabo este 15 de noviembre.

Tras las reuniones realizadas en el ejido los Álamos se definió en su totalidad el programa y los grupos musicales que estarán amenizando, siendo la salida el sábado 16 a las 9 de la mañana del rancho el Consuelo, pasando por la Pasa del Cinco y después del Rancho Vacinijas, donde se llevarán a cabo juegos y jaripeos para terminar en el Ejido los Álamos; y por la tarde noche serán recibidos con cena y baile amenizado por un grupo musical.

Posteriormente, el domingo 17 será la salida hacia el rancho de la familia Arnaldo Flores, donde se realizará el juego de lazo posterior a la cabecera municipal, terminando en el Lienzo Charro donde se cerrará el evento con la presentación del grupo de Los Cadetes de Linares de Lupe Tijerina.

Pérez Zulaica mencionó que esta cabalgata es un gran atractivo turístico, donde ya se tienen confirmadas familias de Cadereyta Nuevo león y del sur de Texas además de la Región Norte de Coahuila.