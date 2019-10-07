Clausuran recicladora por incendio

El Presidente Municipal de Nava, Sergio Zenón Velázquez, confirmó que la empresa “Recicladora de Scrap”, fue clausurada por incumplimiento a protocolos de Seguridad y Protección Civil.

Estableció que dicha medida es para hacer conciencia en el resto de las empresas a que cumplan con estos requisitos, o no podrán operar en Nava.

Además, indicó que Protección Civil del Municipio había realizado un operativo previo y entregó oficio de compromiso con una lista de observaciones en aras de cumplir las mismas.

“Sin embargo no se generó cumplimiento y por lo tanto se procedió a la clausura”, sostuvo.

En ese incendio se quemaron 60 toneladas de cartón, plástico y madera, y gracias a la oportuna intervención de Bomberos se evitó que el fuego consumiera 100 toneladas más.

El edil agradeció al Municipio de Piedras Negras por su apoyo para controlar el incendio, así como a Protección Civil del Estado.

El siniestro consumió 40 toneladas de plástico, cartón y madera.