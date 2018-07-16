Con inversión de 3 millones 600 mil pesos se ejecutan obras de recarpeteo

Nava, Coah.- Con una inversión de 3 millones 600 mil pesos, dio banderazo de arranque a obras de recarpeteo en el municipio el presidente municipal Sergio Zenón Velázquez Vázquez.

Acompañado de varios integrantes de su cabildo, así como vecinos de la calle Aldama, el primer edil dio el banderazo de arranque de la importante obra de recarpeteo de varias vialidades.

Con dinero del Gobierno Federal, del Fondo Minero, declaró el edil que se lograron bajar recursos para realizar obras importantes en el municipio, para beneficio de todos los navenses.

“Estamos trabajando duro desde inicio de nuestra administración, y no bajaremos la guardia, para que la ciudadanía navense vea que sus impuestos que se pagan, son regresados en grandes obras.

Vecinos de la calle Aldama agradecieron ayer al presidente municipal las obras que ayer dio inicio en su sector.