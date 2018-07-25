Con una inversión de más de 3 millones de pesos, arrancan obras de pavimentación en El Encino

Nava, Coah.- Con una inversión de más de 3 millones de pesos del Fondo Minero, se dio ayer el arranque de pavimentación de varias vialidades en el ejido El Encino.

Sergio Zenón Velázquez Vázquez, presidente municipal, acompañado de varios de sus funcionarios, así como vecinos del ejido El Encino, dieron ayer el banderazo de arranque de tan importantes obras.

Vecinos del lugar agradecieron al primer edil navense los apoyos que ha venido dando a este ejido El Encino, desde inicio de su administración, obras como pavimentación, agua potable, remodelación de la plaza principal del ejido, así como luminarias LED, obras que en anteriores administraciones municipales jamás se habían realizado.

Vecinos del lugar agradecieron al primer edil los apoyos que ha venido otorgando al ejido El Encino.