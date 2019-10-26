Concientizan sobre la no violencia hacia la mujer

ALLENDE, COAH. Con la participación de terapeutas y psicólogos, se llevó a cabo una conferencia sobre el tema de los embarazos prematuros y el fomento a la no violencia contra las mujeres con alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 10 en este municipio, dentro del programa organizado por el DIF Allende.

En el marco del día de La No Violencia Contra las Mujeres, personal del DIF tuvo a bien de realizar interesantes dinámicas con los jóvenes, conviviendo y escuchándolos sobre las dudas sobre estos temas; además de concientizarlos sobre la prevención de embarazos a tan temprana edad y sus riesgos que contraen.

En la plática participaron importantes oradores expertos en la materia que enfatizaron en el tema que más afecta a las jovencitas cómo es la violencia en el noviazgo, cómo detectarlo y qué hacer en caso de que se vean inmersas en esta problemática social.