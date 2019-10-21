Concientizan sobre la osteoporosis

ALLENDE, COAH. - La campaña Nacional de prevención de osteoporosis denominada “Huesos y Articulaciones sin Dolor”, llegó a la comunidad del municipio de Allende y estará brindando atención en la plaza principal, en un horario de nueve a tres, a partir de ayer lunes y hasta el viernes de esta semana.

Este programa nacional se instaló en Allende en coordinación con Salud Municipal para atender a todos aquellos pacientes que sufran de dolores de huesos en sus articulaciones como rodillas, pies, espalda cadera y columna y tendrá un costo de solo 30 pesos; los estudios en caso de tener que hacerlos.

La Administración Municipal a cargo del alcalde Antero Alvarado Saldívar por conducto de la dependencia de Salud Municipal hace extensa la invitación a que aprovechen esta oportunidad de ser atendidos a un bajo costo, además de solucionar y prevenir este mal que tanto aqueja a la comunidad de adultos mayores en un porcentaje más alto en temporada de invierno.