Concientizan sobre respeto a espacios para discapacitados

Allende, Coah.- La dirección de Seguridad Pública ha intensificado su campaña de concientización para que se garantice el respeto a los cajones de estacionamiento destinados a personas con discapacidad.

El titular de la corporación, Hugo Martín Zubeldía Cantú, informó que ya se aplican sanciones a todos aquellos conductores que son sorprendidos invadiendo los espacios de estacionamiento para personas con discapacidad.

Los cajones están debidamente señalizados en color azul con la figura correspondiente, por lo que no hay pretexto para invadir estos espacios especiales; de ahí que los agentes de Seguridad Pública ya aplican infracciones a quienes invaden estos espacios.

“Estamos en permanente campaña de concientización, para que las personas se abstengan de estacionarse en los lugares designados para conductores con alguna discapacidad”, subrayó Zubeldía Cantú.

A través de las redes sociales, se ha intensificado esta campaña por medio de la página de Facebook “Seguridad Pública Allende”, exhortando a los conductores a tener conciencia y respetar los espacios que no les corresponden.