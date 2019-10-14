Concientizarán sobre el cáncer con Caminata Rosa

MORELOS, COAH. - El DIF Morelos en coordinación con el Ayuntamiento tiene el gusto de invitar a la comunidad en general a la Caminata Rosa que se realizará este próximo jueves 17, a partir de las 10 de la mañana.

La actividad se iniciará en la explanada de las instalaciones del DIF hasta llegar al Casino Nacional Único del Municipio, invitando a la gente que acuda con alguna prenda color rosa si es posible, ya que no es obligatorio.

Esta acción es simbólica a las actividades del mes de octubre que se conmemora la lucha contra el cáncer, esperando la asistencia de la comunidad en general y apoye tan noble causa.