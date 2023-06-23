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Coahuila

Concluyen 13 mujeres el curso de globoflexia

Este tipo de talleres ayudan a que la mujer se empodere.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 23 junio, 2023 - 09:37 a.m.
Concluyen 13 mujeres el curso de globoflexia
Fueron cerca de 13 las alumnas que culminaron con este curso.

Nava, Coah.- Culminan el taller básico de globoflexia impartido en las instalaciones del DIF municipal de Nava, donde cerca de 13 alumnas de la cabecera municipal, recibieron su certificado de culminación, tras seis semanas de trabajo. 

Nuria Vargas Sánchez, coordinadora del DIF Municipal, dijo que gracias al respaldo de la alcaldesa Pily Valenzuela se siguen impartiendo este tipo de talleres que mucho ayudan en la economía de las familias.

 “Ya van varios cursos de empoderamiento que se imparten, este taller también se imparte en la delegación Venustiano Carranza porque es el compromiso de la alcaldesa, replicar los programas en todos los sectores de Nava”, indicó.

El curso estuvo a cargo de las instructoras Yesika Pérez Arredondo y Alejandra Lucio Zamora; estuvieron presentes Ricardo Armendáriz Chavira, director de Desarrollo Social, en representación de la alcaldesa Pilar Valenzuela Gallardo; Nuria Vargas Sánchez y la regidora Karina del Villar Mendoza. 

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    Curso que duró cerca de 6 semanas.

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    Con esto se busca empoderar a las mujeres de la localidad.

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    Fueron cerca de 13 las alumnas que culminaron con este curso.

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