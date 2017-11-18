Concurso de villa navideña del 8 al 9 de diciembre

MORELOS, COAH.- El DIF municipal de Morelos, organiza el concurso Villa Navideña 2017, a realizarse el 8 y 9 de diciembre de este año.

La Villa Navideña se instalará en la plaza principal de esta demarcación, en donde se espera la participación de los distintos planteles educativos de la localidad.

Además se ha invitado también a los distintos organismos de la sociedad, clubes de servicio, comercio, empresas, e instituciones en general, a que participen, sin embargo la premiación en efectivo estará dirigida únicamente a los planteles escolares.

El plazo para registrarse vence el viernes 24 de noviembre, y como primer premio se entregarán 5 mil pesos en efectivo a la escuela ganadora, mientras que para el segundo lugar habrá 3 mil pesos, y para el tercer lugar 2 mil pesos.

En el marco de la realización del concurso, las autoridades municipales estarán encendiendo el pino navideño que se instalará en la explanada de la Presidencia, con lo cual se marcará el inicio de las fiestas decembrinas.