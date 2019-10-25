Conmemoran aniversario de las Naciones Unidas

NAVA, COAH. - A cargo de los alumnos de la Escuela Primaria Venustiano Carranza en presencia del alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez y directores de área, se llevó a cabo en la explanada de la presidencia municipal una ceremonia cívica y saludo a la bandera, tras conmemorarse un aniversario más de la Organización de las Naciones Unidas enviando un mensaje de paz a todos los presentes.

Acompañados por diferentes planteles educativos de la localidad, el munícipe escucho efemérides, un poema de la paz por parte de los alumnos, así como el canto del himno coahuilense, que con mucha disciplina los chiquitines llevaron a cabo el programa establecido.

Asimismo, dentro de los presentes que acompañaron al edil al frente de la ceremonia, fue el cabildo infantil quienes atentos y con respeto siguieron las actividades donde se daba a conocer la importancia de esta organización mundial a quien se conmemora encargada de mantener la paz en el mundo.