Coahuila

Conmemoran semana de la lactancia materna

Se realizó en las instalaciones del IMSS de Allende.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 05 agosto, 2023 - 10:11 a.m.
Se realiza una conferencia sobre la importancia de esta práctica.

Allende, Coah.- Autoridades de la salud de Allende y de la Jurisdicción Sanitaria número uno, conmemoraron la semana mundial de la lactancia materna, con una conferencia en las instalaciones del IMSS de la localidad.  

“Estamos muy contentos con la respuesta que tuvimos de parte de la ciudadanía, es importante que más mujeres sepan de los beneficios que tiene el practicarlo, por ello seguiremos trabajando en conjunto con el municipio para dar la información necesaria y atender cualquier duda que las mujeres tengan”, declaró el doctor Iván Moscoso González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria. 

También dieron a conocer que se realizó en conjunto con el Municipio de Allende y UMF #12, un mural conmemorando esta semana tan importante para las madres. 

