Continúa entrega de beneficios a escuelas

NAVA, COAH. - Dentro del programa “Peso sobre peso” que el municipio de Nava ha realizado en apoyo a las instituciones educativas para la compra de equipo y rehabilitaciones de planteles, el alcalde Sergio Zenón Velázquez Vázquez hizo entrega de la cantidad de 15 mil pesos a los directivos de la secundaria Vito Alessio Robles.

Este recurso se destinará para la compra de dos equipos de aire minisplits que beneficiará a más de 50 alumnos del plantel; el alcalde además felicitó a los padres de familia que han realizado una serie de actividades para recaudar la misma cantidad de dinero para apoyo a la rehabilitación de su plantel educativo.

De igual manera, el alcalde en su mensaje a los jóvenes estudiantes los exhortó a seguir esforzándose es sus estudios tras el gran apoyo que tiene sus padres al preocuparse por mantener un lugar seguro y cómodo tales como estos aires minisplits que se adquirirán con este recurso.