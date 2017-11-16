Convocan a Conscriptos Clase 98

ZARAGOZA, COAH.- Los jóvenes conscriptos pertenecientes a la clase 1998, están siendo convocados a la entrega de cartillas liberadas del Servicio Militar Nacional, a efectuarse durante los fines de semana del próximo mes de diciembre.

El Secretario del Ayuntamiento, Ángel de Jesús Guzmán Suárez, informó que la entrega de cartillas liberadas se realizará los días sábados y domingos del mes de diciembre de este año, en el edificio de la Presidencia Municipal de Morelos.

La Secretaría de la Defensa Nacional emitió la convocatoria respectiva, indicando que personal militar debidamente acreditado, estará efectuando la entrega de tan importantes documentos, a aquellos jóvenes que dieron cumplimiento al Servicio Militar Nacional.

Son jóvenes que arribaron a la edad de los 18 años en 2016, y que realizaron en tiempo el trámite de su cartilla de identidad, por lo que se les está convocando para que acudan a la Presidencia de Morelos, a recoger su documento liberado.

Será los días 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, y 31 de diciembre, cuando se lleve a cabo la entrega de las cartillas liberadas a la clase 1998, con un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde.