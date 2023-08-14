Corona Allende a su reina del Adulto Mayor

Allende, Coah.- La noche del pasado domingo se realizó una gala para coronar a la reina del Adulto Mayor 2023, esto en conmemoración por los festejos para los ciudadanos mayores por parte del municipio, donde se seleccionó a la señora Silvia Ludivina Hernández García como ganadora.

También se coronó a la princesa Rosa María Ramos López y a la duquesa Irma Salazar Hernández, quienes fueron favorecidas por la suerte entre las 22 candidatas presentes en el certamen.

“Felicito a cada una de las damas participantes, para mí son todas unas reinas, les reconozco su entusiasmo y su amor que ponen en cada una de las actividades en el DIF Municipal. Muchas gracias por todo su aporte como madres y abuelas a sus familias a la sociedad y al municipio”, declaró el alcalde Pepe Diaz Gutiérrez.

La noche estuve amenizada por el grupo "El Fiestón" que puso a bailar a las parejas y a sus familias en un ambiente de alegría y convivencia, resultando en una noche muy agradable.